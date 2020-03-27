Из-за коронавируса Смольный поздравит Росгвардию с профессиональным днем в сентябре

Комитет по вопросам законности Петербурга перенес праздничный концерт с честь Дня войск национальной гвардии на 22 сентября. Дополнительное соглашение об изменении даты с организатором торжества было заключено 23 марта.

День войск национальной гвардии отмечается 27 марта. Праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский" должен был состояться еще 26 марта, но попал под запрет на проведение досуговых и массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Ожидалось, что росгвардейцев со сцены поздравят Валерия, Зара, Татьяна Буланова, Сергей Любавин, Василий Герелло, Григорий Чернецов и Глеб Матвейчук.

Контракт на организацию мероприятия получило ООО "Карнавальная ночь". Компания получит за свои услуги почти 5 млн рублей.

Оставшихся пока без праздничного концерта сотрудников Росгвардии поздравил спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. В тексте поздравления, опубликованном на сайте парламента, Макаров отметил "высочайший уровень подготовки, профессионализм, безупречные личные качества каждого бойца войск Росгвардии, а также сопричастность славным традициям внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР".

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