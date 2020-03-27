"Я на стороне здравого смысла": Амосов поддерживает Беглова в его споре с РПЦ

В конфликте петербургских властей и митрополии относительно условий работы храмов в разгар пандемии коронавируса депутат Михаил Амосов безоговорочно поддерживает позицию губернатора: "я на стороне здравого смысла, и в этом смысле я вместе с Бегловым". Парламентарий полагает, что в XXI веке неуместны и безответственны упования на фатум и предначертанность судьбы, которые иногда приходится слышать от людей, не соблюдающих элементарных правил гигиены во время пандемии.

"Давно надо было это сделать (закрыть церкви для прихожан - прим. ЗАКС.Ру - когда у нас тут мощи целовали. Это, конечно, не пир во время чумы, но что-то похожее", - рассудил политик в интервью "Эху Петербурга".

По мнению Амосова, не ходить в храмы означает не подвергать опасности здоровье окружающих, что для него звучит как целеполагание, абсолютно соответствующее ценностям и догматам православия.

"Надо понять, что вирус этот существует, что люди от него умирают, и это не зависит от их вероисповедания", - резюмировал законотворец.

Напомним, что накануне, 26 марта, Александр Беглов первым из руководителей российских регионов запретил до 5 апреля прихожанам посещать храмы. Это встретило протест у церковных иерархов, которые решили продолжить службы вопреки распоряжению исполнительной власти города.

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