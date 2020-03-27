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Поправки в Конституцию

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14:08

В России из-за опасностей коронавируса перенесли ЕГЭ

фото ЗакС политика В России из-за опасностей коронавируса перенесли ЕГЭ

В Министерстве просвещения приняли решение о переносе в нынешнем году сроков проведения Единого государственного экзамена, сообщает РИА "Новости". Теперь, ориентировочно, ЕГЭ должен стартовать 8 июня.

Выбранная мера обусловлена стремительным распространением по России инфекии коронавируса, которой внутри страны заразилось уже 1036 граждан и которая унесла жизнь еще троих.

Ранее президент Владимир Путин перенес на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию, уже имеющим юридическую силу. При этом о переносе парада Победы 9 мая и акции "Бессмертный полк" на официальном уровне пока ничего не говорится.

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