В Кремле рассчитывают, что на нерабочей неделе россияне продолжат трудиться удаленно

Руководство страны скорректировало свое объявление о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля, которое было озвучено президентом Владимиром Путиным 25 марта во время обращения к стране в связи с пандемией коронавируса.

Как выяснилось из общения президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова с журналистами, его начальник не имел в виду полноценный недельный отдых для всех соотечественников за счет работодателей.

"Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать так же, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми по максимуму", - приводит объяснение чиновника издание "Медуза".

В России официально инфицировано коронавирусом 1036 человек. Пандемия уже привела к трем смертям, все они зафиксированы в столице.