В Карелии на неделю остановят общественный транспорт

В Карелии с 29 марта по 4 апреля прекратит работу общественный транспорт в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава республика Артур Парфенчиков на странице во "Вконтакте".

"Мы также принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. По совершенно понятным причинам общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции", - сказал Парфенчиков в обращении. Он призвал граждан в ближайшие дни определиться с местом, где они будут проводить карантин.

Ранее в Карелии, как и в Петербурге и Москве, закрыли до 5 апреля заведения общепита и магазины, кроме продуктовых. По предварительным данным, один человек в регионе заразился коронавирусом, его анализы пока не подтверждены.

Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек, по всему миру заболели более полумиллиона.