Историка Соколова оставили в СИЗО на полгода

Октябрьский суд Петербурга продлил срок ареста бывшему доценту СПбГУ, историку Олегу Соколову, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Под стражей Соколов останется еще на полгода, до 23 сентября. Также суд назначил открытое заседание для рассмотрение дела по существу на 9 апреля.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.