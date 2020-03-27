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16:13

Историка Соколова оставили в СИЗО на полгода

фото ЗакС политика Историка Соколова оставили в СИЗО на полгода

Октябрьский суд Петербурга продлил срок ареста бывшему доценту СПбГУ, историку Олегу Соколову, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Под стражей Соколов останется еще на полгода, до 23 сентября. Также суд назначил открытое заседание для рассмотрение дела по существу на 9 апреля.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

 

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