18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:49

Быков готов помогать пенсионерам с доставкой продуктов на дом: Лишь бы не ОНФ

фото ЗакС политика Быков готов помогать пенсионерам с доставкой продуктов на дом: Лишь бы не ОНФ

Писатель и публицист Дмитрий Быков, несмотря на многообразие деятельности, вызвался помогать тем, кому помощь в условиях пандемии коронавируса нужнее всего. Его удручает, что пока берутся организованно облегчать жизнь больным и пенсионерам или же ограничиваются подобными декларациями преимущественно провластные движения. Происходящее для него сопоставимо по масштабам и последствиям с мировой войной, и поэтому он "как всякий настоящий писатель" хочет "быть поближе к фронту".

"Если кто-то нуждается в помощи курьерской, куда-то что-то отвезти, над кем-то взять шефство - обращайтесь. Потому что есть такие волонтерские организации, но почему-то их курирует "Народный фронт". С ОНФ я не хотел бы иметь ничего общего, я даже в годину роковую не хотел бы вступать в эту организацию. Если кто-то собирает волонтеров для разноса товаров пенсионерам, для разноса лекарств из аптек, обращайтесь, я могу это делать, и все санитайзеры у меня в изобилии", - объявил он в авторской радиопрограмме.

Быков также признался, что заставил себя увидеть в ситуации и положительные аспекты: если на настоящих мировых войнах, отметил он, непредставимым горем было расставаться с семьей на неопределенный срок, уходя на фронт в неизвестность, то теперь задача почти противоположная - спастись с той же самой семьей любой ценой.

"Нам нельзя ни в коем случае, под страхом расстрела, покидать окоп. Дезертирством является любой выход из дома, это очень интересное, принципиальное новаторство", - рассудил литератор.

Сегодня, 27 марта, стало известно о 1036 болеющих и третьем умершем от коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
18:26 Новым замглавы КРТИ стал Юрий Корнилов

18:13 На ближайшей неделе метро будет работать по "графику выходного дня"

17:51 Суд отменил условно-досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера

17:34 СМИ: В Архангельской области закроют весь общепит

17:31 Беглов поздравил театралов с профессиональным праздником

17:20 В историческом доме на Крестовском острове выявили несанкционированные работы

17:10 Смольный подготовил законопроект о налоговых льготах для бизнеса

16:56 "Как паршивый затяжной грипп": Борис Акунин рассказал о симптомах заражения коронавирусом

16:49 Быков готов помогать пенсионерам с доставкой продуктов на дом: Лишь бы не ОНФ

16:34 Пикеты уходят с улиц

16:21 РПЦ не собирается судиться со Смольным из-за временного запрета на посещение церквей

16:13 Историка Соколова оставили в СИЗО на полгода

15:58 Комитет Госдумы поддержал законопроект о наказании за нарушение карантина

15:25 В Карелии на неделю остановят общественный транспорт

14:56 Британский премьер Борис Джонсон подхватил коронавирус

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru