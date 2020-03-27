СМИ: В Архангельской области закроют весь общепит

Правительство Архангельской области в ближайшее время утвердит постановление о закрытии для посещения всех точек общепита: столовых, сетей фаст-фуда, кафе, столовых, ресторанов. Об этом заблаговременно стало известно местному изданию 29.ru из собственных источников. По данным портала. документ уже фактически лежит на столе у губернатора области Игоря Орлова и вступит в силу начиная с субботы 28 марта.

В Петербурге аналогичные меры, вызванные пандемией коронавируса, приняли накануне, 26 марта. Список мест, запрещенных к посещению, во втором по величине городе страны дополняется парками, скверами, торговыми центрами и церквями. Впрочем, РПЦ постановлению следовать не собирается: петербургская митрополия заявила о том, что службы продолжатся. Перечисленные объекты нельзя будет посещать до 5 апреля - на неделе, сначала объявленной президентом нерабочей, а впоследствии рекомендованной к удаленному труду.

Коронавирусом инфицировано 1036 россиян, трое скончались.