На ближайшей неделе метро будет работать по "графику выходного дня"

Руководство петербургского метрополитена, учитывая существенное уменьшение пассажиропотоков, которое, в свою очередь, вызвано вспышкой коронавирусной инфекции, приняло решение с понедельника 30 марта по субботу 4 апреля включительно перейти на так называемый график выходного дня. В течение этого периода времени поезда будут ходить с увеличенными интервалами, говорится на сайте ГУП.

График выходного дня также отличен тем, что некоторые станции-"дублеры" в эти дни не работают на вход и выход. Речь идет о станциях "Достоевская", "Площадь Александра Невского-2" и "Технологический институт-1".

Следующую неделю Кремль объявил нерабочей, позже объяснив, что подразумевался удаленный режим работы.

27 марта число инфицированных вирусом COVID-19 россиян достигло 1036 человек.