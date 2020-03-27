В преддверии нерабочей недели Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции

Следующую неделю, объявленную президентом нерабочей в связи с пандемией коронавируса, петербуржцам следует провести строго сообразуясь с режимом самоизоляции, заявил губернатор Александр Беглов, которого цитирует сайт городского правительства.

"Полная самоизоляция является ключевой мерой защиты от развития эпидемии на сегодняшний день. Это не заключение, а разумная предосторожность. Чтобы однажды не пришлось корить себя за беспечность", - отметил глава города.

В его понимании, соотечественники, пренебрегающие мерами предосторожности или призывающие ими пренебрегать, представляют собой либо просто безответственных людей, либо сознательных "провокаторов".

"Когда возникают лесные пожары, главная мера, которая защищает от выгорания не только лес, но и ближайшее жильё - пропахать защитные полосы и отрезать путь огню. Сейчас мы должны отрезать путь вирусу", - гласит метафора Беглова.

По его словам, Россия - уникальное государство, поскольку лишь оно смогло предоставить гражданам в сложившихся условиях такого рода бесплатный отпуск.

Отметим, впрочем, что руководство страны скорректировало свое видение следующей недели и рассчитывает, что граждане все-таки будут трудиться, но в удаленном режиме.

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