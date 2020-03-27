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20:57

На время каникул семьи школьников получат продуктовые наборы

фото ЗакС политика На время каникул семьи школьников получат продуктовые наборы

Петербургские школьники на период весенних каникул получат от городского правительства продуктовые наборы. Соответствующее распоряжение дал своим подчиненным губернатор Александр Беглов, о чем  сообщает пресс-служба администрации города. Продовольствие для учащихся будет рассчитано на срок до 12 апреля. Его получат абсолютно все ученики младших классов и льготники из средней и старшей школы.

С учетом того, что государство озаботилось самоизоляцией граждан в условиях пандемии коронавируса, каждому родителю в школах назначат фиксированное время выдачи набора - чтобы не создавать толпы.

Согласно официальной статистике, из полумиллиона учащихся в школах почти половина пользуется в стенах образовательных учреждений льготным питанием, которое обеспечивают чиновники. Все эти дети и получат через родственников продовольственные наборы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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