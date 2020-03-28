Бары на Думской и Рубинштейна закрывали под надзором полиции и ОМОН

В ночь на 28 марта полиция Петербурга провела рейды по барам на нескольких улицах, передает Znak.com.

С полуночи 28 марта действует постановление городского правительства, согласно которому все заведения общепита, и бары в том числе, а также ряд других заведений и магазинов должны быть закрыты в связи с распространением коронавирусной инфекции. На ряде улиц бары работали дольше, чем полагалось.

Полиция совместно с бойцами ОМОН патрулировала улицы Ломоносова, Рубинштейна и Думскую. Как сообщает "Фонтанка.ру", некоторые бары закрывались от полицейских с людьми и музыкой внутри, а в некоторых случаях заявляли, что там "ведется трансляция для граждан, которые находятся дома". По данным издания, некоторые заведения за пару часов до рейда предупредили посетителей, что танцпол и бар продолжат работу после полуночи, но за закрытыми дверями.