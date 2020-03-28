Первый канал покажет невышедший выпуск программы "Познер" с Лимоновым

Первый канал 30 марта в эфире программы "Познер" покажет интервью писателя Эдуарда Лимонова, записанное в 2018 году, следует из анонса на сайте передачи.

В анонсе указано, что выпуск будет показан в память о Лимонове. Он скончался 17 марта.

Интервью было записано в 2018 году и должно было выйти в эфир в июне того года, но так и не вышло. Лимонов обратил на это внимание в своем блоге в "Живом журнале", затем Владимир Познер подтвердил эту информацию, сказав, что это не имело отношения непосредственно к Лимонову и к содержанию интервью.

Первый канал тогда сообщал, что интервью не показали из-за изменения сетки вещания в связи с чемпионатом мира по футболу.