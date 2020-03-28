В Петербурге умер первый зараженный коронавирусом

В Боткинской больнице в Петербурге умер пациент, зараженный коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

По словам Беглова, пациент вернулся в Петербург 1 марта, а коронавирус проявился через 19 дней. "То есть сегодня вирус живет не только 14, но и может жить до 28 дней и только тогда может проявиться", - пояснил Беглов. Точную причину смерти пациента определят после вскрытия.

Беглов призвал петербуржцев соблюдать самоизоляцию после возвращения из зарубежных стран и сократить контакты с людьми на следующей неделе.

Это – шестой случай смерти при заражении коронавирусом и первый в Петербурге. Всего в России известно о 1264 случаях заражения.

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