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10:50

Собянин известил, что в Москве зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом

фото ЗакС политика Собянин известил, что в Москве зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве, по его информации, уже более тысячи человек подхватили коронавирусную инфекцию, делится "Дождь". Днем ранее официально сообщалось о 817 случаях.

Как отметил Собянин, ситуация с распространением COVID-19 "перешла в новую стадию".

Он добавил, что около двух третей пожилых москвичей строго соблюдают изолячию и не выходят на улицу, однако 20% совершали какие-либо "вылазки" из дома.

"Дорогие мои, вы - в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего, для самих себя", - призвал Собянин граждан.

По состоянию на 28 марта в России было зафиксировано 1264 случая заражения COVID-19. 

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