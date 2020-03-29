В России COVID-19 выявлен уже у 1534 граждан: 42 случая - в Петербурге

Оперативный штаб по мониторингу распространения коронавирусной инфекции обновил данные по количеству инфицированных россиян: за сутки их число увеличилось на 270 человек, таким образом, заболели уже 1534 человека.

Наиболее всего заразившихся - в Москве и Подмосковье: 1014 и 112 соответственно. Следом идет Петербург - здесь выявлено 42 случая, после - Свердловская область (24), Крым (20), Краснодарский край (17). Полный список доступен на сайте штаба.

Выздоровели 64 человека, 8 умерли.

Ранее в Петербурге была зафиксирована первая смерть зараженного коронавирусом: мужчина скончался из-за проблем с сердцем.