Петербург и Ленобласть не станут закрыть свои границы на "коронавирусный" карантин

Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко сошлись во мнении, что на данный момент необходимости в том, чтобы полностью перекрывать сообщение двух регионов, нет, информирует "Петербургский дневник".

Они уточнили, что пока оба субъекта РФ сверяют протоколы своих действий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, Дрозденко известил, что внес коррективы в областное постановление об ограничительных мерах, чтобы оно совпадало соответствовало петербургскому.

Ранее Беглов и глава Минздрава по видеосвязи пообщались с пациентами Боткинской больницы. Глава Северной столицы подчеркнул, что к нарушителям режима изоляции будут применяться жесткие меры - вплоть до уголовной ответственности.

Добавим, на прошлой неделе Владимир Путин лично посещал инфекционную больницу в московской Коммунарке и общался с зараженными коронавирусом гражданами.

С 28 марта по 5 апреля в городе на Неве закрыты все магазины, кроме продовольственных, торговые центры, скверы и парки, а также церкви.

По состоянию на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 42 жителей Петербурга. Накануне была зафиксирована первая смерть зараженного коронавирусом: мужчина скончался из-за проблем с сердцем.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.