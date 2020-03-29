ЛДПР: Приветствуем действия губернатора Петербурга о прекращении служб во всех храмах

Думская фракция ЛДПР одобрила решение петербургского губернатора Александра Беглова, постановившего закрыть с 28 марта по 5 апреля все городские храмы, церкви и иные религиозные учреждения для посещения паствы.

"Целесообразно сделать то же самое и по всей стране. В храмах люди собираются группами, по долгу стоят рядом друг с другом, создаются все условия для заражения опасными болезнями", - уверены либерал-демократы.

Впрочем, решению Беглова воспротивилась Санкт-Петербургская епархия, сообщившая, что "пастырский долг" не позволит ей оградить прихожан от посещения служб.

ЗАКС.Ру кратко рассказал о локальном "противостоянии" Смольного и регионального руководства РПЦ.

В Петербурге, между тем, уже 42 случая заражения COVID-19.

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