Невзирая на запрет Беглова, Макаров посетил утреннюю службу в Исаакие

Сегодня утром в Исаакиевском соборе прошла божественная литургия под руководством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия: в мероприятии, невзирая на постановление правительства, поучаствовал и председатель горпарламента Вячеслав Макаров, делится "Фонтанка".

Поприветствовав всех собравшихся, священнослужитель отдельно отметил личное присутствие спикера.

Ранее Александр Беглов запретил горожанам посещать религиозные учреждения с 28 апреля по 5 марта. Также в Петербурге должны быть закрыты для посетителей все заведения общепита (разрешается только еда на вынос), парки, музеи, ТЦ и иные места массового скопления граждан.

ЗАКС.Ру кратко рассказал о локальном "противостоянии" Смольного и регионального руководства РПЦ.

По состоянию на 29 марта в городе на Неве зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом.

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