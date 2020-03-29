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14:48

Оперштаб: 40% пациентов с коронавирусом в Москве - моложе 40 лет

фото ЗакС политика Оперштаб: 40% пациентов с коронавирусом в Москве - моложе 40 лет

Согласно информации, предоставленной официальным оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, около 15% тяжелых пациентов с COVID-19 - граждане в возрасте до 40 лет. Сводкой делится "Интерфакс".

При этом порядка 40% всех госпитализированных с коронавирусом - также моложе 40 лет. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%", - известили в оперштабе.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 1014 случаев заражения COVID-19, из которых 46% - люди в от 35 до 64 лет.

Согласно данным оперштаба, число заболевших в Москве составляет 1014 человек, среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет. Ещё 33,5% - молодежь от 18 до 34 лет.

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12:40 ЛДПР: Приветствуем действия губернатора Петербурга о прекращении служб во всех храмах

12:18 Петербург и Ленобласть не станут закрыть свои границы на "коронавирусный" карантин

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