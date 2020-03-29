Умер бывший руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

В одной из столичных больниц скончался бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, известил у себя в Twitter мэр Сергей Собянин. Чиновник на протяжении последнего года боролся с тяжелой болезнью.

"Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти", - написал Собянин.

На занимаемом посту 66-летний чиновник находился с 1995 года.

Летом столичная оппозиция обвиняла Горбунова в недопуске независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

В прошлом году Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что семья Горбунова владеет двумя квартирами в Хорватии на берегу моря. Их стоимость оценивалась в 330 тысяч евро.