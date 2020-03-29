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16:13

Куратор закона о суверенном рунете Андрей Липов стал главой Роскомнадзора

фото ЗакС политика Куратор закона о суверенном рунете Андрей Липов стал главой Роскомнадзора

Российский премьер Михаил Мишустин назначил на должность руководителя Роскомнадзора Андрея Липова, извещает "Интерфакс".

Днем ранее чиновник соответствующим указом лишился поста главы управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Обозначенным подразделением аппарата главы государства Липов руководил с 2018 года. В госслужбу пришел в 2008 году, был совладельцем и гендиректором телекоммуникационной компании "Онлайн ресурс центр".

Являясь представителем АП, Липов лично курировал закон о суверенном рунете, который Владимир Путина подписал 1 мая 2019 года, сообщал ранее Forbes.

Закон вступил в силу 1 ноября прошлого года. Согласно ему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы объем передаваемых за рубеж данных был сокращен. По официальной версии это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже в случае невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.

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