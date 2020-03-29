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17:42

"Очень богатые люди" просили Захарову помочь с вывозом ребенка из охваченного COVID-19 Лондона

фото ЗакС политика "Очень богатые люди" просили Захарову помочь с вывозом ребенка из охваченного COVID-19 Лондона

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о тяготах работы, омраченной в последние дни пандемией COVID-19, отметив один показательный, по её мнению, случай. Заметкой чиновница поделилась на просторах своего Facebook.

На днях, сообщила Захарова, ей звонят неизвестные люди, с мольбой в голосе просившие "подсобить" с вывозом из ребенка из Лондона. Как выяснилось после разговора, общалась представитель дипведомства с "очень богатой" семьёй.

Просьбу помочь отправить сына домой его родственники обосновали тем, что в Лондоне текст на коронавирус стоит 450 фунтов и, кроме того, им всем "обнулили" страховки.

Известие разозлило Захарову.

"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. А теперь... теперь очереди в мировых аэропортах и крики: "Мы - граждане России!". Разве? "Мы по закону граждане", - сдувая пыль с российских паспортов объясняют они", - делится размышлениями госслужащая.

Ранее Захарова известила, что порядка 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением в Россию, которая накануне, 28 марта, указом премьера Михаила Мишустина полностью закрыла свои границы.

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