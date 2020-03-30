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9:20

"Всем плевать на тебя": Калининградский "навальнист" с подозрением на COVID-19 жалуется на врачей

фото ЗакС политика "Всем плевать на тебя": Калининградский "навальнист" с подозрением на COVID-19 жалуется на врачей

Координатор штаба Алексея Навального в Калининграде Александр Черников попал в больницу с подозрением на COVID-19 и, записав видео, рассказал об условиях своего там пребывания.

По его словам, медперсоналу в учреждении он не интересен, ему не оказывают должной помощи - несмотря на то, что чувствует он себя весьма плохо. Кроме того, неприятно удивил "навальниста" и тот факт, что в больнице, невзирая на пандемию коронавируса, в выходные дни нет врачей.

"Каково лежать в больнице? В принципе всем плевать на тебя. У меня температура 39,2 держится 9 дней. Никто не заходит и не спрашивает, жив ли я вообще. Вчера с утра врач пришла, поставила капельницу и все, пропала. Если мне плохо, я через половину больницы иду пешком до нее, она ставит укол, он не помогает. Я понимаю, что требовать работать без выходных - точно не вариант. Но можно же как-то график придумать так, чтобы в условиях пандемии коронавируса в выходные дежурили какие-то врачи", - сетует Черников.

В калининградском штабе Навального уточнили, что молодой человек пребывает в ЦГКБ с подозрением на воспаление легких. Его доставили в больницу лишь после четырех обращений, и сейчас он находится в палате интенсивной терапии.

Напомним, начиная с сегодняшнего дня, 30 марта, и по 5 апреля Владимир Путин объявил неделю нерабочей. Власти призывают граждан оставаться дома для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. По состоянию на 29 марта в РФ насчитывалось 1534 человека с COVID-19.

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