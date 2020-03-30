В Мурманской области введён режим самоизоляции

Начиная с сегодняшнего дня, 30 марта, на территории Мурманской области вводится режим самоизоляции для всех жителей региона для борьбы с распространением COVID-19, известили в оперативном штабе.

Гражданам рекомендуется ограничить перемещение по городам. Покидать место обитания разрешается только для похода на работу, больницу, в магазин, аптеку, для выноса отходов или выгула домашних животных.

Кроме того, жители региона обязаны соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Следить за соблюдением режима будут местные правоохранители.

Ранее режим самоизоляции был введен в Москве и Подмосковье.