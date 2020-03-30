Мишустин призвал регионы ввести режим карантина по московскому сценарию

Российский премьер Михаил Мишустин обратился к главам регионов с просьбой ввести режим гражданской изоляции для того, чтобы пресечь распространение коронавируса, - так, как это уже сделано в Москве и области, информирует "Интерфакс".

"Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", - сообщил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Принятие в столице и области меры, по словам главы кабмина, - "логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом".

Начиная с сегодняшнего дня, 30 марта, в Москве введён режим самоизоляции для всех жителей города.

Гражданам рекомендуется не выходить из дома без острой надобности. Покидать место обитания разрешается только для похода на работу, больницу, в магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула домашних животных.

Кроме того, жители обязаны соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Следить за соблюдением режима будут местные правоохранители.

Аналогичные меры уже приняты в Мурманской области.