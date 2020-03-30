Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Во время совещания с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин известил, что первоочередная задача правительства на сегодняшний день - работать на опережение и приложить необходимые усилия для сокращения распространения коронавируса, делятся РИА "Новости".

Для этого, в том числе, был одобрен пакет поправок в КоАП, предполагающий ужесточение ответственности за нарушение условий карантина.

Так, штраф на несоблюдение необходимых мер - в случае, если инфекцией заразился и умер человек, - составит от 150 до 300 тысяч рублей (для юрлиц - от 300 до 500 тысяч). С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей Максимальная санкция будет применяться к юридическим лицам, действия которых привели к чьей-либо гибели, - 1 млн рублей.

Ранее сегодня Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции.