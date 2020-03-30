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10:52

Гудков и его соратники вышли из Партии перемен и начали подготовку к выборам в Госдуму

фото ЗакС политика Гудков и его соратники вышли из Партии перемен и начали подготовку к выборам в Госдуму

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков известил, что вместе с соратниками принял решение покинуть Партию перемен и приступить к усиленной подготовке к грядущим выборам в Государственную думу.

Напоследок он поблагодарил за поддержку председателя "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева и выразил надежду, что его уход поможет политорганизации обрести сплоченность и не развалиться.

"Два года назад мы пытались воспользоваться последней возможностью проскользнуть с оппозиционной повесткой в легальную партийную политику. Не создать новую партию (это было невозможно), а создать ее на месте старой, поменяв название и обновив команду. Но власть прикрыла и эту возможность. Задолго до московского чрезвычайного положения в политику у нас стали пускать только по спецпропускам. Мы честно прошли дорогу до конца: несколько съездов, множество отчетности и, наконец, Верховный суд, который окончательно и незаконно отказал в перерегистрации. Можно провести еще 10 съездов, но это, очевидно, бесполезно", - поделился мыслями Гудков у себя в Telegram-канале.

На прошлой неделе Верховный суд в очередной раз отказался удовлетворять жалобу на решение о приостановке деятельности Партии перемен.

Решение ВС РФ принял в январе по иску Минюста. Поводом стало отсутствие у партии председателя, хотя перед этим ведомство отказывалось регистрировать таковым Гудкова, ссылаясь на недочеты в поданных документах.

"Гражданскую инициативу" в Партию перемен пытаются переименовать с лета 2018 года, когда Гудков возглавил ее. В совет партии вошли 15 человек, в том числе Ксения Собчак, экс-председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов и другие.

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