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11:17

Иркутскую студентку привлекут к ответственности за фейк о COVID-19

фото ЗакС политика Иркутскую студентку привлекут к ответственности за фейк о COVID-19

В отношении 20-летней студентки из Иркутской области возбуждено административное дело о распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, извещает ГУ МВД по региону.

Указывается, что девушка разместила "ВКонтакте" аудиосообщение, в котором сообщила, что количество граждан, подхвативших COVID-19 в Иркутске и Ангарске превысило 35 человек. Согласно официальной статистике, по состоянию на 29 марта в регионе зафиксировано 2 подтвержденных случая заболевания. На изоляции находятся более 7 тысяч человек, проведено 3672 тестирования.

Студентка призналась в содеянном и извинилась перед аудиторией "ВКонтакте". В её отношении возбуждено дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений)

Данная статья предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

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