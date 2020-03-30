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12:07

За сутки в РФ зафиксировано 302 случая заражения COVID-19: 8 - в Петербурге

фото ЗакС политика За сутки в РФ зафиксировано 302 случая заражения COVID-19: 8 - в Петербурге

За последние сутки в России зафиксировано плюс 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, извещает сайт "стопкоронавирус.рф".

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 1836 человек.

Наибольшее количество инфицированных - в Москве и области: 1226 и 119 соответственно. В Петербурге заболевание обнаружили ещё у восьми граждан: всего в больнице лежит 50 местных жителей. Ещё плюс два случая - в Ленобласти.

Жертвами коронавируса стали 9 человек, излечились - 66.

Всего в мире вирус выявлен у более 724 тысяч граждан, погибли 34 тысячи.

Премьер Михаил Мишустин призвал глав российских регионов по примеру Москвы ввести режим самоизоляции.

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