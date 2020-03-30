В Москве и Владимирской области умерли двое пациентов с коронавирусом

В Коврове Владимирской области и Москве от пневмонии скончались двое пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус, информирует ТАСС, ссылаясь на данные, полученные от оперативного штаба.

Точную причину смерти помогут установить патологоанатомы.

Ранее стало известно, что по состоянию на 30 марта в России от COVID-19 умерли девять человек: шестеро - в Москве, по одному - в Петербурге, Оренбурге и Пскове.

Всего известно о 1836 случаях заражения инфекцией.

В Москве, Мурманской и Калининградской областях введены режимы самоизоляции.