Гатчинский спиртовой завод планирует начать производство антисептиков

ООО "Гатчинский спиртовой завод" намерен в ближайшее время наладить производство дезинфицирующих средств для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на руководителя предприятия Елену Якубчик.

В понедельник, 30 марта Якубчик провела переговоры с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Для начала производства антисептиков необходима лицензия Росалкогольрегулирования. По словам Якубчик, после получения документа предприятие сможет наладить выпуск новой продукции в течение трех дней.

В правительстве Ленобласти пообещали направить письмо Росалкогольрегулирование с просьбой максимально ускорить выдачу лицензии "ГСЗ".