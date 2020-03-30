18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:27

Беглов известил о смерти пациента с COVID-19 в Боткинской больнице: Смольный готовит новые ограничения

фото ЗакС политика Беглов известил о смерти пациента с COVID-19 в Боткинской больнице: Смольный готовит новые ограничения

Петербургский градоначальник Александр Беглов известил о том, что в Боткинской больнице скончался ещё один пациент, у которого выявили коронавирусную инфекцию, уведомляет ТАСС.

Предполагается, что сегодня правительство города выпустит новое постановление о дополнительных ограничительных мерах.

Ранее сегодня карантинный режим ввели власти Москвы, Мурманской, Калининградской областей. Готовится принять решительные меры и Ленобласть.

28 марта в СМИ появилась информация о смерти первого пациента Боткинской, подхватившего коронавирус.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 302 новых случая заболевания COVID-19: общее число инфицированных достигло 1836 человек. В Петербурге известно о 50 случаях заражения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
18:12 Резник призвал Беглова достать деньги для выплат самоизолированным петербуржцам

17:29 Жителей разных районов Петербурга убеждают остаться дома через громкоговорители

17:11 Вслед за Мурино на карантин закрывают Выборг и Кингисепп

16:55 Мурино закрывают на въезд и выезд

16:42 Волонтеры мемориала "Немцов мост" впервые приостановили дежурства

16:18 Пандемия коронавируса может снизить доходы петербургского бюджета на 60 млрд рублей

15:46 Вологодская область перешла на режим полной самоизоляции жителей

15:26 Москвичи оспорят в суде "антиконституционный" режим самоизоляции, введенный Собяниным

14:58 "Вот такой карантин": У матери Навального арестовали пенсию в рамках дела ФБК

14:27 Беглов известил о смерти пациента с COVID-19 в Боткинской больнице: Смольный готовит новые ограничения

14:15 Ленинградская область готовится ввести "антивирусный" режим

14:03 Гатчинский спиртовой завод планирует начать производство антисептиков

13:57 В Москве и Владимирской области умерли двое пациентов с коронавирусом

13:35 Выплаты к 75-летию Победы в Петербурге начнутся на две недели раньше

13:22 ЗакС подумывает устроить в мае выборы почетного гражданина Петербурга

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru