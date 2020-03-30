Москвичи оспорят в суде "антиконституционный" режим самоизоляции, введенный Собяниным

Решение столичного мэра Сергея Собянина ввести строгий режим самоизоляции для всех москвичей нашло протест у муниципального депутата Дениса Шендеровича и гражданского активиста Алексея Обухова, которые считают действия чиновника неправовыми и отклоняющимися от буквы Конституции. Они собираются подать на главу города в суд. По мнению депутата, иск призван будет служить профилактическим целям и вернуть госслужащим понятие об ответственности: Шендерович уверен, что вводить подобные меры можно было только с одновременным объявлением режима чрезвычайной ситуации, а это, в свою очередь, исключительные полномочия президента.

"В период чрезвычайно ситуации должностные лица, у которых есть полномочия, власть, бюджеты, обязаны брать на себя ответственность. Такими „указитками" они дискредитируют понятие законности. Он (Собянин - прим. ЗАКС.Ру) нарушил конституционный принцип свободы передвижения, региональный чиновник не имеет права вводить такие ограничения", - цитирует слова истца "МБХ Медиа".

Таким образом, подытожил муниципал, авторы коллективного иска считают распоряжение Собянина незаконным и ссылаются на 56 статью основного закона.

Согласно документу, подписанному московским мэром, в связи с пандемией коронавируса жители столицы могут выйти из дома только в ближайшие магазин и аптеку, при острой необходимости - посетить работу и медучреждения, а домашних животных разрешается выгуливать только в радиусе 100 метров от дома. За соблюдением правил, пообещал чиновник, будет наблюдать специальная система распознавания лиц.