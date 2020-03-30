Вологодская область перешла на режим полной самоизоляции жителей

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вслед за главами Москвы, Рязанской, Мурманской и Калининградской областей объявил о введении в своем регионе режима полной и обязательной самоизоляции для граждан, о чем сообщает РИА "Новости".

"Считаю, что это своевременное решение, которое направлено на сохранение здоровья граждан", - приводятся слова главы субъекта РФ.

Обеспечивать соблюдение новых правил призваны полицейские и росгвардейцы, патрулирующие улицы.

Кувшинников. уверяет, что готов в любой момент ввести в области режим чрезвычайной ситуации, но пока не спешит с этим. Официально на территории Вологодчины числятся два инфицированных коронавирусом человека.

Коронавирусная инфекция унесла с начала месяца жизни девятерых человек на территории России, две из смертей зафиксированы в Петербурге. С положительным результатом теста на COVID-19 выявлено уже больше 1800 человек в России.