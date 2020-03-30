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16:42

Волонтеры мемориала "Немцов мост" впервые приостановили дежурства

фото ЗакС политика Волонтеры мемориала "Немцов мост" впервые приостановили дежурства

Введенный столичным мэром Сергеем Собяниным режим строгой самоизоляции для всех москвичей вынудил волонтеров, дежурящих у народного мемориала памяти Бориса Немцова, на время оставить свою вахту, о чем они сами написали в Facebook-сообществе "Немцов мост".

"Это решение волонтеры обсуждали несколько последних дней. Большинство из нас согласно: необходимо прервать дежурства. Необходимо для безопасности людей. Каждый из нас может распоряжаться своей жизнью, но речь идет о жизнях других людей", - прокомментировала волонтер Карина Старостина первое в истории мемориала оставление его без дежурящих.

Оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили пять лет назад. Пятеро осужденных исполнителей преступления получили сроки от 11 до 20 лет заключения. Исполнитель и заказчик не найдены и не предъявлены обществу до сих пор. По мнению родных и близких погибшего, следствие фактически не ведется. Распространена неподтвержденная версия о том, что к убийству может быть прямо или косвенно причастно руководство Чеченской республики. В чеченских "верхах" это последовательно отвергают.

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