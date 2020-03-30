Волонтеры мемориала "Немцов мост" впервые приостановили дежурства

Введенный столичным мэром Сергеем Собяниным режим строгой самоизоляции для всех москвичей вынудил волонтеров, дежурящих у народного мемориала памяти Бориса Немцова, на время оставить свою вахту, о чем они сами написали в Facebook-сообществе "Немцов мост".

"Это решение волонтеры обсуждали несколько последних дней. Большинство из нас согласно: необходимо прервать дежурства. Необходимо для безопасности людей. Каждый из нас может распоряжаться своей жизнью, но речь идет о жизнях других людей", - прокомментировала волонтер Карина Старостина первое в истории мемориала оставление его без дежурящих.

Оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили пять лет назад. Пятеро осужденных исполнителей преступления получили сроки от 11 до 20 лет заключения. Исполнитель и заказчик не найдены и не предъявлены обществу до сих пор. По мнению родных и близких погибшего, следствие фактически не ведется. Распространена неподтвержденная версия о том, что к убийству может быть прямо или косвенно причастно руководство Чеченской республики. В чеченских "верхах" это последовательно отвергают.