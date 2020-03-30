Мурино закрывают на въезд и выезд

Граничащий с Петербургом населенный пункт Мурино, имеющий статус города, с 31 марта закрывается на въезд и выезд в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такое распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, о чем сообщает портал Online47.

Посетить район, львиная доля жителей которого работает в Петербурге, теперь можно будет только по специальному пропуску.

В планах администрации области - повесить на въезде в каждый населенный пункт, где есть случай инфицирования вирусом, упреждающую табличку.

"На ней будет написано: "Посещение данного населенного пункта запрещено, проводятся карантинные мероприятия". Если у нас подтвердится случай в Сертолово, то и там появится такая табличка", - рассказал Дрозденко.

По Ленобласти в целом вводится режим строгой самоизоляции для всех граждан старше 65 лет, следить за которым будут полицейские, росгвардейцы и дружинники.

По состоянию на 30 марта в России инфицированы вирусом COVID-19 1836 человек.