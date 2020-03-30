Вслед за Мурино на карантин закрывают Выборг и Кингисепп

Губернатор Александр Дрозденко, поручивший закрыть прилегающий к Калининскому району Петербурга город Мурино на въезд и выезд с завтрашнего дня, 31 марта, принял аналогичные меры в отношении Выборга и Кингисеппа. Об этом сообщил ресурс "МБХ Медиа Северо-Запад".

Как ранее написало издание Online47, следующим в этом карантинном списке может стать Сертолово - в случае новых заражений инфекцией COVID-19.

"Приехали в Мшинское поселение на дачу, могут перемещаться только в границах Мшинского поселения, в Лугу уже поехать не смогут. Если из Петербурга, маршрут должен быть "дача Мшинская — СПб", - цитирует главу региона, высказавшегося о приемлемом поведении дачников из Петербурга, 47news.

Напомним, что в стране обнаружили коронавирус у 1836 человек. 50 из них лежат в инфекционной Боткинской больнице Петербурга. Лежат в ней и жители Ленобласти, которых насчитывается 11 человек.