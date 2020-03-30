До мая в Петербурге ввели противопожарный режим

С 30 марта на территории Петербурга начал действовать специальный противопожарный режим, постановление правительства о котором подписал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба городской администрации.

На ближайший месяц в лесах и лесопарках нельзя показываться всем, для кого эти зеленые зоны не являются местом работы. То же самое касается транспортных средств: въезд разрешен только обслуживающим леса машинам, либо транспорту МЧС.

Во всех местах зеленых насаждений правительство запрещает разводить огонь без согласования с региональным филиалом МЧС.

Действие противопожарного режима продлится до 1 мая. Идентичные меры приняло правительство Ленинградской области.

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