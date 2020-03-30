Вопреки пандемии коронавируса с 1 апреля в России начнется призыв

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля в России стартует традиционный весенний призыв на срочную службу в армию. Из самого факта появления этого документа следует, что главу государства не остановили карантинные меры, принимаемые в стране для защиты от пандемии коронавируса.

В планах государства - до 15 июля набрать набрать 135 тысяч "срочников" в возрасте от 18 до 27 лет со всей страны.

Отметим, что в последние несколько дней власть разных уровней всячески пытается предостеречь граждан от разного рода коллективной деятельности и публичных мероприятий и склонить их к полной самоизоляции на дому. Было перенесено на неопределенный срок даже голосование по поправкам в Конституцию, провести которое первоначально заметно торопились.

Ранее политолог Леонид Радзиховский упрекал российскую власть за то, что она не собирается на этот раз, в чрезвычайно опасных обстоятельствах, отменять призыв, находя в этом упрямстве отсутствие здравомыслия.