"Чтобы народ не бухал": На время пандемии Милонов хочет уменьшить доступность спиртного

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов выразил обеспокоенность тем, что на фоне "разгула" коронавирусной инфекции огромное число граждан добровольно или вынужденно сидит по домам и работает оттуда же, что провоцирует многих на ничем не ограниченное употребление алкогольных напитков. Эту тенденцию, считает законотворец, нужно постараться пресечь в зародыше и перестать торговать спиртным на каждом углу - для сбережения нации, у которой освободилась значительная доля времени.

"Мужику делать нечего, он начинает ерундой маяться, женщине тоже - начинает его пилить. И в результате происходит непоправимое. Поэтому рецепт один - существенно ограничить продажу алкоголя в магазинах на время пандемии. Народ сопьется, сидя дома, просто. Закрыть все точки продажи разливного пива. Оставить только совсем немного мест, где можно купить алкоголь, и лимитированно его продавать", - приводит соображения петербуржца информагентство "Москва".

Этим предложения по теме не ограничиваются: по мнению Милонова, правильными мерами было бы поднять цены на весь имеющийся в продаже алкоголь и торговать только винами отечественного производства.

"А водочные производства пусть все сдохнут, пусть все обанкротятся", - желает единоросс.

Если все предложенное реализовать, полагает депутат, то "мужики начнут работать".

В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом россиян президент Владимир Путин попросил население поработать как минимум до 5 апреля в удаленном режиме. В некоторых регионах и населенных пунктах в эти дни вводится режим строгой самоизоляции. Коснулось это и Петербурга.