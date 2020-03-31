В России перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы

Ввиду пандемии коронавируса Минобрнауки решило "передвинуть" сроки вступительных экзаменов в вузы, извещает ТАСС, ссылаясь на заявление главы ведомства Валерия Фалькова.

По его совам, сложившаяся ситуация не повлияет на количество бюджетных мест: на сегодняшний день их количество увеличилось почти на 34 тысячи. Данное решение обусловлено ростом числа выпускников школ.

Ранее замминистра науки и высшего образования Алексей Медведев рассказал о том, что в 2021-2022 учебном году будет разыграно свыше 576 тысяч бюджетных мест, что на 10% больше чем годом ранее.

Кроме того, напомним, не так давно стало известно о переносе ЕГЭ и ОГЭ на июнь.