В Череповце с подозрением на коронавирус госпитализирована трехлетняя девочка

В инфекционное отделение областной больницы №2 в Череповце поступила трехлетняя пациентка, у которой подозревают наличие COVID-19 в организме, известил ТАСС помощник мэра города Сергей Климушкин. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице "ВКонтакте" рассказал о 15 заболевших в регионе. У двоих анализы подтверждены лабораторно. Все они общались с первым инфицированным, приехавшим из Москвы.

Днем ранее область перешла на режим полной самоизоляции граждан.