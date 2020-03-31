Собянин освободил москвичей от платы за капремонт с 1 апреля по 30 июня

Столичный мэр Сергей Собянин освободил собственников жилья от уплаты взносов за капитальный ремонт в период с 1 апреля по 30 июня текущего года. Соответствующий указ опубликован на сайте городского главы.

Кроме того, до особого распоряжения приостанавливается работа всех букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Собянин пояснил это решение тем, что у некоторых граждан данные заведения вызывают соблазн нарушить карантинный режим, установленный в Москве с 30 марта.

По состоянию на 30 марте в РФ было зафиксировано более 1800 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом большинство заболевших находятся в столице.