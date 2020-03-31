Дмитриева призвала Беглова передать гостиницы для размещения врачей

Депутат Законодательного собрания Петербурга от Партии Роста Оксана Дмитриева на заседании городского правительства 31 марта выступила за ужесточение ограничительных мир в связи с распространием инфекции коронавируса.

Она, в частности, попросила губернатора Александра Беглова предоставить гостиницы для размещения медицинского персонала.

- Весь бизнес пусть переходит на военные рельсы. Всех врачей нужно переводить на казарменное положение, - заявила депутат.

По мнению Дмитриевой, в Петербурге введен недостаточно жесткий карантин, который не поможет распространению коронавируса. Она призвала исполнительную власти ввести уличное патрулирование и установить жесткие санкции по отношению к тем, кто продолжает работать не дистанционно.

- У нас 90% сознательных граждан, 10% несознательных. Эти 10% разрушат все эпидемиологические мероприятия, - отметила Дмитриева.

Другой депутат ЗакСа Надежда Тихонова из "Справедливой России" поинтересовалась у председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерию Москаленко, сколько городских предприятий приостановили свою работу из-за ситуации с коронавирусом. Чиновник ответил, что точных данных у него нет.

- Ситуация меняется каждый день, - объяснил Москаленко.

Напомним, ранее власти Петербурга ввели временный запрет на выход из домов гражданам старше 65 лет.







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