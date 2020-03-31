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10:55

Госдума приняла закон о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение карантина

фото ЗакС политика Госдума приняла закон о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение карантина

Федеральные парламентарии приняли проект закона, согласно которому ужесточаются меры за нарушение условий карантина. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. 

Инициатива вносит коррективы в статью КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Там будет прописано наказание за нарушение карантина "при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Для рядовых граждан будут введены штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц -  от 50 тысяч до 150 тысяч, для ИП - от 50 тысяч до 150 тысяч, для юрлиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Последним двум также будет приостановлена деятельность на срок до 90 суток.

Данная мера была принята в ускоренном режиме из-за пандемии коронавируса.

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