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11:26

Госдума одобрила ужесточение уголовной ответственности за нарушение карантина

фото ЗакС политика Госдума одобрила ужесточение уголовной ответственности за нарушение карантина

В первом чтении одобрен проект закона об усилении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил во время карантина. Коррективы будут внесены в статью 236 УК РФ и в статью 151 УПК РФ.

Согласно предложенным поправкам, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничения свободы на срок от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок от одного года до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, не только повлекшее по неосторожности смерть человека, но и сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, предусматривается следующее наказание: штраф в размере от 1 млн до 2 млн рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, принудительные работы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок от 4 до 5 лет, либо лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

По последней информации, в мире насчитывается более 785 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России COVID-19 выявлен у более 1800 граждан.

Также сегодня Госдума утвердила штрафы для лиц, нарушающих карантин, и штрафы для распространителей фейков об эпидемиях.

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