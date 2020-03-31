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11:55

Население Петербурга за год увеличилось на 14 тысяч человек

фото ЗакС политика Население Петербурга за год увеличилось на 14 тысяч человек

Численность постоянного населения Петербурга на начало 2020 года составила 5,3 млн человек, заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко в ходе заседания городского правительства 31 марта.

В озвученном им докладе об итогах социально-экономического развития региона сказано, что за год горожан стало больше на 14,2 тысяч человек или на 0,3%.

По словам Москаленко, рост численности населения обеспечили мигранты. Они компенсировали его естественную убыль. В 2019 году в Петербурге родилось 59,2 тысячи, а умерли 59,2 тысячи человек.

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