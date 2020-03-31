В РФ выявлено 500 новых случаев заражения COVID-19: плюс 48 - в Петербурге

За последние сутки на территории России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 24 регионах - это на 198 случаев больше, чем днем ранее. Официальная информация опубликована на сайте "стопкоронавирус.рф". Всего COVID-19 обнаружен у 2337 человек.

Наиболее остальных заболевших выявлено в Москве и Подмосковье - 387, плюс 48 новых случаев заражения в городе на Неве.

Впервые вирус обнаружен в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек, погибли восемь, в том числе, один - в Северной столице. Всего жертвами заболевания стали 17 россиян.

Напомним, в половине российских регионах введен режим самоизоляции.

Днем ранее губернатор Петербурга Александр Беглов запретил гражданам старше 65 лет покидать свои квартиры. Для остальных горожан мера носит рекомендательный характер.

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