Кронштадт закрыли на въезд и выезд граждан

Остров Котлин закрывают на въезд и выезд граждан, извещает 78.ru, ссылаясь на информацию, полученную из администрации Петербурга.

Проезд в Кронштадт будет осуществляться по пропускной системе: попасть туда смогут туда только местные жители. Сейчас на въезде дежурят полицейские, которые пропускают только граждан с островной пропиской, либо тех, кто едет на работу.

Днем ранее аналогичным образом закрыли Мурино, Выборг и Кингисепп.

Горожане сообщают в социальных сетях, что на подъездах к некоторым областным городам и садоводствам начали устанавливать заградительные кордоны.

По состоянию на сегодняшний день, 31 марта, в Петербурге зафиксировано плюс 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.